Жлобинский «Металлург» разгромил «Брест» в ЧБ по хоккею

Жлобинский «Металлург» прервал безголевую засуху в чемпионате Беларуси по хоккею. Действующий обладатель золота не мог забросить более 200 минут, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сделать это получилось в противостоянии с «Брестом». Причем гости уехали с разгромным поражением – 1:5. Эта виктория позволила немного улучшить показатели в турнирной таблице. Но чемпион по-прежнему только в середине – на шестом месте. Победа «Шахтера» помогла ему возглавить реестр. Однако сегодня «Витебск» может потеснить с вершины «горняков».