Минское «Динамо» на выезде обыграло «Авангард»

Минское «Динамо» обыграло «Авангард» в выездном матче чемпионата КХЛ. «Зубры» привычно начали с двух пропущенных шайб, но за оставшееся время смогли перевернуть ход поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Минское «Динамо» обыграло «Авангард» в выездном матче чемпионата КХЛ. «Зубры» привычно начали с двух пропущенных шайб, но за оставшееся время смогли перевернуть ход поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Финальные цифры – 4:3. Победная шайба на счету Коди Керана. В турнирной таблице наш представитель занимает седьмое место. Следующий матч «Динамо» проведет дома против череповецкой «Северстали».