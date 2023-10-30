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Минское «Динамо» на выезде обыграло «Авангард»

30 октября 2023 14:00
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Минское «Динамо» обыграло «Авангард» в выездном матче чемпионата КХЛ. «Зубры» привычно начали с двух пропущенных шайб, но за оставшееся время смогли перевернуть ход поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» на выезде обыграло «Авангард»-1

Финальные цифры – 4:3. Победная шайба на счету Коди Керана. В турнирной таблице наш представитель занимает седьмое место. Следующий матч «Динамо» проведет дома против череповецкой «Северстали».

# Хоккей # Фотофакт

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