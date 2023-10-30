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Теннис. Соболенко победила в стартовом матче итогового турнира года

30 октября 2023 12:22
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1 час и 14 минут. Именно столько времени потребовалось Арине Соболенко, чтобы победить в стартовом матче итогового турнира года. Легко была повержена представительница Греции Мария Саккари, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Соболенко победила в стартовом матче итогового турнира года-1

Первая ракетка планеты практически ничего не позволяла делать оппонентке. Она действовала агрессивно и раскрепощенно. Успех не заставил себя ждать. Финальный счет – 6:0, 6:1. В следующем матче Соболенко сыграет с американской Джессикой Пегулой, которая довольно неожиданно нанесла поражение Елене Рыбакиной из Казахстана.

# Теннис # Арина Соболенко # Елена Рыбакина # Фотофакт

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