Теннис. Соболенко победила в стартовом матче итогового турнира года

1 час и 14 минут. Именно столько времени потребовалось Арине Соболенко, чтобы победить в стартовом матче итогового турнира года. Легко была повержена представительница Греции Мария Саккари, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая ракетка планеты практически ничего не позволяла делать оппонентке. Она действовала агрессивно и раскрепощенно. Успех не заставил себя ждать. Финальный счет – 6:0, 6:1. В следующем матче Соболенко сыграет с американской Джессикой Пегулой, которая довольно неожиданно нанесла поражение Елене Рыбакиной из Казахстана.