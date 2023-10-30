Глеб Макаренко выиграл серебро молодёжного чемпионата мира по борьбе

Глеб Макаренко последним из белорусов поднялся на пьедестал молодежного чемпионата мира по борьбе, турнир завершился в Албании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш спортсмен спорил за золото, но в финале уступил и остался с серебром. Таким образом, по итогам старта у нас в активе пять наград. Золото, два серебра и две бронзы. Лучшим рестлером на планете в своей весовой категории стал Павел Глинчук.