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Илья Ивашко проиграл Адриану Маннарино на турнире в США

30 июля 2019 10:19
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Новости Беларуси. Илья Ивашко со старта потерпел поражение на международном теннисном турнире в США, призовой фонд почти 2 миллиона долларов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Ивашко проиграл Адриану Маннарино на турнире в США-1

Белорус, который расположился на 126 позиции рейтинга АТР, противостоял 66-й ракетки мира французу Адриану Маннарино. Первый сет соперники довели до тай-брейка, победа осталась за представителем Франции, впрочем, как и во втором, итог игры – 6:7, 3:6 в пользу соперника Ивашко.

Илья Ивашко проиграл Адриану Маннарино на турнире в США-4

Женщины стартовали в Сан-Хосе, в первом круге одиночного разряда наша Виктория Азаренко встречается также с представителем Франции – Хармони Тан.

# Теннис # Илья Ивашко # Адриан Маннарино # Виктория Азаренко # Фотофакт

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