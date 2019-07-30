Илья Ивашко проиграл Адриану Маннарино на турнире в США

Новости Беларуси. Илья Ивашко со старта потерпел поражение на международном теннисном турнире в США, призовой фонд почти 2 миллиона долларов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус, который расположился на 126 позиции рейтинга АТР, противостоял 66-й ракетки мира французу Адриану Маннарино. Первый сет соперники довели до тай-брейка, победа осталась за представителем Франции, впрочем, как и во втором, итог игры – 6:7, 3:6 в пользу соперника Ивашко.