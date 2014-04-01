Женские волейбольные клубы «Атлант» и «Минчанка» обменялись победами в полуфинальной серии чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. Полуфинальные серии в женском волейбольном чемпионате Беларуси, похоже, затянуться. В минувший уик-энд ни одной из дружин не удалось победить дважды. Следовательно, привычными четвертьфинальными 3:0 никто не обойдется.

«Минчанка» – «Атлант». Эта вывеска уже на протяжении многих лет обещает качественный белорусский женский волейбол. И что это не фантастика, бывает на самом деле, убедились немногочисленные зрители, пришедшие «поглорить» в столичный спорткомплекс «Атлант».

Кстати, несмотря на то, что на трибунах было больше минской публики, громче себя проявили гости. И приезжие волейболистки 29 марта отплатили той же монетой.

Подопечные Бориса Коляды здорово начали, в середине дуэли «просели», однако выдали потрясающую концовку, которая и позволила повести в серии, – 3:2 в первой игре.

30 марта солировала уже «Минчанка».

Оторвавшись от преследовательниц на две партии (25:16 и 25:17), столичные девушки перестали играть. За мимолетную концентрацию расплата пришла быстро – 17:25.

Впрочем, это все, чем довольствовался «Атлант». Хозяйки быстро вернули победное настроение: 25:17 и 3:1 в матче.

Бранислав Моро, главный тренер ВК «Минчанка»:

Сегодня был хороший волейбол, вчера был. И это хорошо для зрителей, для всех. Я думаю, что и там с «Атлантом», когда будем играть, можно сделать так.

В этой паре повторяется история регулярного сезона.

На предварительном этапе дружины отбирали очки друг у друга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Не все ясно и во втором полуфинале. В противостоянии «Прибужья» и «Жемчужины Полесья» также 1:1. В начале первенствовали хозяйки (3:0), а затем уже гости (3:1).

Третий и четвертый матчи 1/2 будут сыграны уже в предстоящие выходные.