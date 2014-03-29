15-летняя Юлия Липницкая завоевала серебро ЧМ по фигурному катанию

Новости России. Российская фигуристка Юлия Липницкая завоевала серебро чемпионата мира по фигурному катанию. Мировое первенство несколько минут завершилось в Сайтаме (Япония).

По сумме двух программ Юля набрала 207,5 балла (74,54 балла в короткой + 132,96 балла в произвольной).

Илья Авербух, тренер по фигурному катанию (ИТАР-ТАСС):

Хотел бы поздравить Юлю и ее тренера Этери Тутберидзе, которые проделали огромную работу. Это очень достойное завершение турнира и всего сезона в целом. Понятно, что к концу года накопилась усталость, было тяжело морально и физически. Но Липницкая блестяще справилась с короткой программой и идеально ее исполнила. В произвольной программе она тоже показала практически свой максимум, хотя были небольшие ошибки. Хочу сказать, что Юля герой, она действительно провела выдающийся сезон. Во время ее короткой программы переживал, следил за ошибками. Конечно, и в эмоциональном плане фигуристка выступила очень сильно. Одним словом, ей удалось реализовать все задачи, которые она перед собой ставила.

Чемпионкой стала японка Мао Асада. Ее катание судьи оценили на 216,69 балла (78,66+138,03).

Третьей стала итальянка Каролина Костнер, набравшая 203,83 балла (77,24+126,59).

Буквально за неделю до отъезда Липницкой на чемпионат мира по фигурному катанию, художники из Екатеринбурга презентовали ей необычный подарок. С помощью вулканической пыли они сняли о юной спортсменке целый фильм! Смотрите видео.