Легендарная биатлонистка Магдалена Нойнер на 7-м месяце беременности вышла замуж за плотника

Новости Германии. Легендарная немецкая биатлонистка, 27-летняя Магдалена Нойнер, вышла замуж за друга детства, плотника Йозефа Хольцера.

Гражданская церемония бракосочетания прошла в субботу в узком семейном кругу в немецком Вальгау.

Йозеф и Магдалена встречались более пяти лет. Они вместе учились в начальной школе.

Магдалена Нойнер:

Церемония бракосочетания была хороша, мы хотели отметить это событие в торжественной обстановке, в кругу нашей семьи. При этом я не хотела быть в центре внимания. Моя личная жизнь должна оставаться личной. Мы счастливы и рады, что скоро у нас будет настоящая семья. Йозеф сделал мне предложение во время отпуска. Это было очень романтично.

Немецкая спортсменка ждет ребенка.

Она – на седьмом месяце беременности.

Двукратная олимпийская чемпионка, 12-кратная чемпионка мира Магдалена Нойнер завершила карьеру в 2012 году.

Уже два года она с Хольцером, отцом ее будущего ребенка, много путешествует. Девушка принимает активное участие в различных фотосессиях и телевизионных шоу.

Магдалена Нойнер (на официальном сайте в ноябре 2013 года):

За последнее время в моей жизни произошло много событий: я путешествовала, записала диск по фитнесу и музыкальный альбом, принимала участие в фотосессиях, тв-шоу, работала над дизайном олимпийских шапочек. Но все-таки есть еще одно событие, оно самое радостное и полностью изменит мою жизнь и жизнь моего парня. Мы ждем ребенка весной 2014 года! Мы очень счастливы!

Нойнер на биатлонной трассе!

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