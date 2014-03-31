Илья Ковальчук пропустит ЧМ по хоккею из-за операции

Новости России. Российский хоккеист Илья Ковальчук из-за травмы колена пропустит чемпионат мира в Минске. Как сообщают российские СМИ, в понедельник Ковальчук был включен в список игроков, которые 6 апреля в подмосковном Новогорске начнут подготовку к мировому первенству.

Игорь Ларин, пресс-атташе российской национальной команды:

У Ковальчука состоялся разговор с генеральным менеджером сборной Андреем Сафроновым и главным тренером Олегом Знарком. Он поблагодарил тренеров за внимание, но в то же время сообщил, что из-за повреждения колена вынужден ложиться на операцию и не сможет выступить на чемпионате мира.

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