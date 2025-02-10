Женская теннисная ассоциация представила обновлённый рейтинг – позиции белорусок

Тем временем Женская теннисная ассоциация представила обновленный рейтинг, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наиболее значительного продвижения из наших добилась Александра Саснович. На минувшей неделе она успешно выступила на турнире в Румынии, дойдя до полуфинала. Результат не заставил ждать. Прирост за 7 дней составил 15 позиций. Отныне белоруска – 113-я ракетка планеты. На вершине по-прежнему Арина Соболенко. На пятки ей наступает полька Ига Швентек. Виктория Азаренко осталась при своих. Она располагается на 30-й позиции.