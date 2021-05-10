Прямой эфир

Женская сборная по волейболу обыграла Эстонию в матче квалификации Евро-2021

10 мая 2021 18:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На этой неделе женская сборная Беларуси играет матчи квалификации, чтобы отобраться на чемпионат Европы-2021, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная по волейболу обыграла Эстонию в матче квалификации Евро-2021-1

10 мая наши волейболистки в первой игре отбора встречались с эстонками. Как признавался до игры главный тренер белорусок Денис Матвеев, балтийская команда для них – загадка, соперника нельзя недооценивать. Так оно и вышло: в первой партии гостьи показали характер, однако белоруски хорошо сработали в концовке – 25:23.

Женская сборная по волейболу обыграла Эстонию в матче квалификации Евро-2021-4

Второй сет наши девушки взяли более уверенно – 25:20. В таком же темпе подопечные Матвеева завершили и третий отрезок – 25:18. В итоге – уверенная победа в трех партиях. Следующий матч наши волейболистки проведут 12 мая. Соперник – сборная Швейцарии. Напомним, в финальную часть турнира пройдут по две лучшие команды из группы.

# Волейбол # Денис Матвеев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Художественная гимнастика. Белоруски завоевали четыре медали на этапе Кубка мира в Баку
10 мая 2021 15:54

Художественная гимнастика. Белоруски завоевали четыре медали на этапе Кубка мира в Баку

Мини-футбол. «Дорожник» и «Борисов-900» вышли в 1/4 ЧБ
10 мая 2021 15:42

Мини-футбол. «Дорожник» и «Борисов-900» вышли в 1/4 ЧБ

Теннис. Арина Соболенко стала четвёртой ракеткой мира
10 мая 2021 11:36

Теннис. Арина Соболенко стала четвёртой ракеткой мира