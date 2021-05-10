Женская сборная по волейболу обыграла Эстонию в матче квалификации Евро-2021

Новости Беларуси. На этой неделе женская сборная Беларуси играет матчи квалификации, чтобы отобраться на чемпионат Европы-2021, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

10 мая наши волейболистки в первой игре отбора встречались с эстонками. Как признавался до игры главный тренер белорусок Денис Матвеев, балтийская команда для них – загадка, соперника нельзя недооценивать. Так оно и вышло: в первой партии гостьи показали характер, однако белоруски хорошо сработали в концовке – 25:23.