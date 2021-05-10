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Мини-футбол. «Дорожник» и «Борисов-900» вышли в 1/4 ЧБ

10 мая 2021 15:42
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу подходит к концу первый раунд плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 10 мая определились еще два участника четвертьфинала.

Мини-футбол. «Дорожник» и «Борисов-900» вышли в 1/4 ЧБ-1

Путевки в следующую стадию обеспечили столичный «Дорожник» и «Борисов-900». Минская команда по сумме двух матчей уверенно прошла УВД-«Динамо» – 9:2. В раунде ¼ финала «Дорожник» сыграет с гомельским БЧ. А вот борисовчанам в серии против «Охраны-Динамо» пришлось тяжелее. Тем не менее «девятисотые» выиграли оба матча – 4:2 и 3:2, в четвертьфинале «Борисов-900» сразится со «Столицей». Два последних участника топ-8, возможно, определятся 11 мая.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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