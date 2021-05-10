Художественная гимнастика. Белоруски завоевали четыре медали на этапе Кубка мира в Баку

Новости Беларуси. Очередные успехи белорусских граций. Наши девушки выиграли четыре медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Очередные успехи белорусских граций. Наши девушки выиграли четыре медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белоруски завоевали по две награды в личном и командном зачетах. Наша сборная в групповых упражнениях дважды поднялась на третью ступень пьедестала: по итогам композиции с обручами и булавами, а также в многоборье.
Еще одна бронза в упражнении с обручем на счету Алины Горносько, к тому же белоруска стала и серебряной медалисткой в соревновании с лентой. Что касается многоборья, то его Горносько завершила на итоговом шестом месте, еще одна белоруска Екатерина Галкина стала 21-й.