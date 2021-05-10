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Художественная гимнастика. Белоруски завоевали четыре медали на этапе Кубка мира в Баку

10 мая 2021 15:54
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Новости Беларуси. Очередные успехи белорусских граций. Наши девушки выиграли четыре медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Художественная гимнастика. Белоруски завоевали четыре медали на этапе Кубка мира в Баку-1

Белоруски завоевали по две награды в личном и командном зачетах. Наша сборная в групповых упражнениях дважды поднялась на третью ступень пьедестала: по итогам композиции с обручами и булавами, а также в многоборье.

Художественная гимнастика. Белоруски завоевали четыре медали на этапе Кубка мира в Баку-4

Еще одна бронза в упражнении с обручем на счету Алины Горносько, к тому же белоруска стала и серебряной медалисткой в соревновании с лентой. Что касается многоборья, то его Горносько завершила на итоговом шестом месте, еще одна белоруска Екатерина Галкина стала 21-й.

# Художественная гимнастика # Екатерина Галкина # Алина Горносько # Фотофакт

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