Теннис. Арина Соболенко стала четвёртой ракеткой мира

Новости Беларуси. Белоруска Арина Соболенко стала четвертой ракеткой мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белоруска Арина Соболенко стала четвертой ракеткой мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На эту позицию она поднялась с седьмой строчки. И это лучший результат за всю карьеру. Напомним, на первой неделе мая лучшая белорусская теннисистка стала победительницей престижного турнира в Мадриде, обыграв в решающей встрече первую ракетку планеты австралийку Эшли Барти. Для Арины Соболенко это 10-й чемпионский титул на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации.