Прямой эфир

Теннис. Арина Соболенко стала четвёртой ракеткой мира

10 мая 2021 11:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белоруска Арина Соболенко стала четвертой ракеткой мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теннис. Арина Соболенко стала четвёртой ракеткой мира-1

На эту позицию она поднялась с седьмой строчки. И это лучший результат за всю карьеру. Напомним, на первой неделе мая лучшая белорусская теннисистка стала победительницей престижного турнира в Мадриде, обыграв в решающей встрече первую ракетку планеты австралийку Эшли Барти. Для Арины Соболенко это 10-й чемпионский титул на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации.

# Теннис # Арина Соболенко # Эшли Барти # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Беларуси по хоккею проиграла команде Германии в товарищеском матче
08 мая 2021 20:39

Сборная Беларуси по хоккею проиграла команде Германии в товарищеском матче

«Подтвердили свой уровень мастерства». В Минске завершился Кубок Беларуси по стрельбе из лука
08 мая 2021 20:36

«Подтвердили свой уровень мастерства». В Минске завершился Кубок Беларуси по стрельбе из лука

«Рух» обыграл «Спутник» в матче футбольного чемпионата Беларуси
08 мая 2021 20:21

«Рух» обыграл «Спутник» в матче футбольного чемпионата Беларуси