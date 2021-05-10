Теннис. Арина Соболенко стала четвёртой ракеткой мира

На эту позицию она поднялась с седьмой строчки. И это лучший результат за всю карьеру. Напомним, на первой неделе мая лучшая белорусская теннисистка стала победительницей престижного турнира в Мадриде, обыграв в решающей встрече первую ракетку планеты австралийку Эшли Барти. Для Арины Соболенко это 10-й чемпионский титул на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации.