Минское «Динамо» обыграло «Барыс» в матче КХЛ

Уже в первом отрезке зрители увидели град голов. За 20 минут случилось четыре взятия ворот. Счет открыли гости на первой же минуте. Они же удвоили перевес. Но «динамовцы» успели сделать так, чтобы уйти на перерыв при равных цифрах. Следует также отметить, что забросили «бело-голубые» на последней секунде.