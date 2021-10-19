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Минское «Динамо» обыграло «Барыс» в матче КХЛ

19 октября 2021 22:38
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело последний на нынешнем отрезке домашний матч в чемпионате КХЛ. «Зубры» принимали «Барыс», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» обыграло «Барыс» в матче КХЛ-1

Уже в первом отрезке зрители увидели град голов. За 20 минут случилось четыре взятия ворот. Счет открыли гости на первой же минуте. Они же удвоили перевес. Но «динамовцы» успели сделать так, чтобы уйти на перерыв при равных цифрах. Следует также отметить, что забросили «бело-голубые» на последней секунде.

Минское «Динамо» обыграло «Барыс» в матче КХЛ-4

Второй период тоже начался не лучшим образом. «Барыс» забивает быстрый гол и уходит в отрыв. «Динамо» ищет ответ долго, но находит его. Правда, радость оказалась недолгой. Спустя всего 60 секунд наш страж ворот, а их защищал Большаков, капитулирует.

Итоговый счет – 6:5 в пользу «Динамо».

# Хоккей Беларуси # Сергей Большаков # Фотофакт

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