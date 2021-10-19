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С минимальным счётом. Юношеская сборная Беларуси по футболу уступила команде Англии

19 октября 2021 22:40
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Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по футболу, составленная из игроков до 17 лет, проиграла команде Англии в рамках квалификационного турнира к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С минимальным счётом. Юношеская сборная Беларуси по футболу уступила команде Англии-1

Поражение было минимальным – 0:1. Причем пропустили подопечные Александра Юревича в середине первого отрезка. У них было достаточно времени, чтобы сравнять цифры на табло, но не получилось.

С минимальным счётом. Юношеская сборная Беларуси по футболу уступила команде Англии-4

В дебютном противостоянии мы разошлись миром со словаками. Впереди дуэль с армянами – нужно побеждать. Дальше гарантированно пройдут по два лучших коллектива из квартета.

# Футбол Беларуси # Александр Юревич # Фотофакт

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