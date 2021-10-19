С минимальным счётом. Юношеская сборная Беларуси по футболу уступила команде Англии

Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по футболу, составленная из игроков до 17 лет, проиграла команде Англии в рамках квалификационного турнира к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поражение было минимальным – 0:1. Причем пропустили подопечные Александра Юревича в середине первого отрезка. У них было достаточно времени, чтобы сравнять цифры на табло, но не получилось.