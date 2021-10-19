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Мини-футбол. Беларусь узнала соперника по финальной части чемпионата Европы

19 октября 2021 22:36
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по мини-футболу узнала свою группу в случае выхода в финальную часть чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мини-футбол. Беларусь узнала соперника по финальной части чемпионата Европы-1

Наша дружина волей жребия была помещена в квартет А. Там же места заняли представители Нидерландов, Португалии и Украины. Поединки пройдут в ноябре 2022 года. Но есть одно «но» – путевки у наших спортсменов пока нет. Нам предстоят стыковые матчи. Играть будем с сербами.

# Мини-футбол # Фотофакт

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