Мини-футбол. Беларусь узнала соперника по финальной части чемпионата Европы

Наша дружина волей жребия была помещена в квартет А. Там же места заняли представители Нидерландов, Португалии и Украины. Поединки пройдут в ноябре 2022 года. Но есть одно «но» – путевки у наших спортсменов пока нет. Нам предстоят стыковые матчи. Играть будем с сербами.