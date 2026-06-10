Женская сборная Беларуси разгромила Армению и выиграла группу в отборе ЧМ-2027

В номинально домашнем матче в грузинском Гори подопечные Вячеслава Григорова не оставили шансов соперницам из Армении. Уже в первом тайме землячки обеспечили себе перевес в три мяча, а во втором довели преимущество до разгромного. Итоговые цифры – 6:0. Таким образом, наши девушки заняли первое место в своей отборочной группе и вышли в плей-офф европейской квалификации.

Вячеслав Григоров, главный тренер женской сборной Беларуси по футболу: Игра, считаю, в принципе, нам удалась. Забили много голов. Много не забили. Это наша проблема, над которой мы работаем. Но я рад, что все так закончилось. И с положительными эмоциями двигаемся дальше.

Кристина Тиховодова, нападающая сборной Беларуси по футболу:

Я очень рада, что в дебютной игре мне удалось забить и отдать голевую Даше Протасюк. И она тоже в свой дебютный матч отметилась голом. Для меня это очень важно. Я очень рада, что мы прошли группу, что мы выиграли.

Сборная Вячеслава Григорова завоевала право сыграть в первом раунде стыковых поединков с командами, которые займут вторые и третьи места в группах лиги А. Жеребьевка пройдет 18 июня. Поединки первого раунда состоятся в октябре, впоследствии победители разыграют семь путевок на чемпионат мира.