Беларусь сыграла вничью с Буркина-Фасо в товарищеском матче

Со старта противостояния обе дружины громко заявили о своих амбициях на викторию, Со старта противостояния обе дружины громко заявили о своих амбициях на викторию, продемонстрировали плотную борьбу, подарили немало опасных моментов, но цифры на табло в первом тайме так и не изменились. На перерыв соперники ушли с равными шансами на успех. После возобновления поединка «белокрылые» усилили натиск на ворота своих визави и одна из атак увенчалась успехом. Владислав Малькевич вывел отечественную сборную вперед.

А совсем скоро Карэн Варданян упрочил перевес белорусской команды. Однако преимущество продержалось недолго. Гости ответили точным ударом Мойсэ Каборэ. А под занавес основного времени и вовсе восстановили паритет. Итогом стала ничья – 2:2. Под руководством главного тренера Виктора Ганчареко наша сборная не знает горечи поражений на протяжении четырех матчей. На прошлой неделе белорусы уверенно переиграли на своей арене команду Сирии со счетом 4:1. А до этого на выезде были сильнее Кипра и Армении.

Виктор Ганчаренко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Достаточно напряженный был, достаточно интересный в плане того, что было приятно наблюдать с трибуны, потому что нам пришлось в первом тайме очень тяжело. Путем, наверное, замен лучшего контроля мяча мы во втором тайме нашу игру улучшили. Забили два очень хороших гола и в концовке уже нам не хватило какого-то передвижения для того, чтобы лучше перекрывать пространство, которое у нас было между линиями и довести матч до победы. Но, тем не менее, мы посмотрели ребят в таких хороших боевых условиях, получили очень хорошую пищу для размышлений, которую, надеемся, применить дальше.

Для отечественной дружины данные спарринги являются этапом подготовки к очередному сезону Лиги наций УЕФА. Уже осенью предстоит сыграть с соперниками из Финляндии, Сан-Марино и Албании.