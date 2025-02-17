Женская сборная Беларуси провела открытую тренировку перед предстоящим стартом в Лиге наций

Познакомились и сразу в бой! Женская сборная Беларуси провела первую открытую тренировку перед предстоящим стартом в Лиге наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уже 18 февраля наши девушки отправятся в Сербию, где под руководством нового тренерского штаба проведут два матча. Первый состоится 21 февраля против соперниц из Венгрии. 25 числа белоруски померятся силами с командой Сербии. Напомним, женская сборная Беларуси выступит в группе с дружинами из Финляндии, Сербии и Венгрии. На предстоящие поединки новым главным тренером Владимиром Шиндиком были вызваны 23 футболистки, в том числе квартет из «Динамо -БГУФК».

Анастасия Линник, капитан женской сборной Беларуси по футболу: Я всегда верю в нашу команду. Я уверена, что мы можем играть с любым соперником, мы никого никогда не боимся. Надо, чтобы нам немножко помогли. Чтобы в нас поверили, чтобы тренерский штаб дал нам этой уверенности в себе.

Владимир Шиндиков, главный тренер женской сборной Беларуси по футболу:

Вчера начался сбор, не все футболисты еще доехали. Со всеми встречаемся завтра только, 70 % команды сегодня есть, поэтому уже начинаем подготовку. Серьезный соперник, непросто будет, но мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы добиться положительного результата.

Во время открытой тренировки все желающие смогли воочию понаблюдать за занятием, а также пообщаться с футболистками, сделать фото и взять автограф.