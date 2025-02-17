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Юношеская сборная Беларуси по футболу одержала вторую победу на турнире «Кубок развития – 2025»

17 февраля 2025 19:07
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В столичном футбольном манеже прошел второй игровой день юношеского международного турнира «Кубок развития – 2025». Сборная Беларуси встречалась с командой Узбекистана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юношеская сборная Беларуси по футболу одержала вторую победу на турнире «Кубок развития – 2025»-1

Наши футболисты уже в первом тайме обозначили свое преимущество, забив три гола – отличились Прохор Шеремет и дважды ворота соперника поразил Андрей Луцкович. Но во второй половине встречи гости перехватили инициативу и смогли счет сравнять – 3:3. А на излете матча белорус Даниил Чергейко поставил победную точку – 4:3. Напомним, в 2025 году в турнире принимают участие юношеские сборные Беларуси, России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и команда из Бразилии. Следующий матч наша дружина проведет 19 февраля против бразильцев.

# Футбол Беларуси

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