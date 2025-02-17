Юношеская сборная Беларуси по футболу одержала вторую победу на турнире «Кубок развития – 2025»

Наши футболисты уже в первом тайме обозначили свое преимущество, забив три гола – отличились Прохор Шеремет и дважды ворота соперника поразил Андрей Луцкович. Но во второй половине встречи гости перехватили инициативу и смогли счет сравнять – 3:3. А на излете матча белорус Даниил Чергейко поставил победную точку – 4:3. Напомним, в 2025 году в турнире принимают участие юношеские сборные Беларуси, России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и команда из Бразилии. Следующий матч наша дружина проведет 19 февраля против бразильцев.