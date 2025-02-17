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Хоккеисты минского «Динамо» одолели подмосковный «Витязь» в матче выездной серии

17 февраля 2025 20:16
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Минские динамовцы одержали победу в первом поединке выездной серии над подмосковным «Витязем», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«Зубрам» удалось взять реванш за недавнее домашнее поражение от клуба из Балашихи. Но счет в этом поединке открыли хозяева – за несколько минут до окончания первого периода отличился Станислав Яровой. На старте второго отрезка игры Сэм Энас восстановил равновесие. А затем Крис Тирни вывел «зубров» вперед – 2:1. За минуту до окончания второго периода хозяева реализовали большинство. Спустя несколько десятков секунд динамовец Роман Горбунов забросил третью шайбу.

Следующий поединок команда Дмитрия Квартальнова проведет 19 февраля с московским ЦСКА.

# Хоккей

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