Хоккеисты минского «Динамо» одолели подмосковный «Витязь» в матче выездной серии

Минские динамовцы одержали победу в первом поединке выездной серии над подмосковным «Витязем», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«Зубрам» удалось взять реванш за недавнее домашнее поражение от клуба из Балашихи. Но счет в этом поединке открыли хозяева – за несколько минут до окончания первого периода отличился Станислав Яровой. На старте второго отрезка игры Сэм Энас восстановил равновесие. А затем Крис Тирни вывел «зубров» вперед – 2:1. За минуту до окончания второго периода хозяева реализовали большинство. Спустя несколько десятков секунд динамовец Роман Горбунов забросил третью шайбу.