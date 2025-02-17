В «Раубичах» в рамках Кубка сильнейших спортсменов состоятся индивидуальные гонки

Женщины преодолеют дистанцию 12,5 километр, а мужчины 15 километров. Отечественные биатлонисты прекрасно выступают на домашнем старте. Лидер мужской сборной Антон Смольский показал максимальный результат, став победителем в спринте и гонке преследования. Динара Смольская завоевала две серебряные награды. Всего же в активе наших спортсменов за два соревновательных дня шесть медалей – две золотые, две серебряные и две бронзовые.