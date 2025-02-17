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В «Раубичах» в рамках Кубка сильнейших спортсменов состоятся индивидуальные гонки

17 февраля 2025 19:06
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Большой праздник биатлона продолжится 18 февраля в «Раубичах». На Кубке сильнейших спортсменов состоятся индивидуальные гонки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В «Раубичах» в рамках Кубка сильнейших спортсменов состоятся индивидуальные гонки-1

Женщины преодолеют дистанцию 12,5 километр, а мужчины 15 километров. Отечественные биатлонисты прекрасно выступают на домашнем старте. Лидер мужской сборной Антон Смольский показал максимальный результат, став победителем в спринте и гонке преследования. Динара Смольская завоевала две серебряные награды. Всего же в активе наших спортсменов за два соревновательных дня шесть медалей – две золотые, две серебряные и две бронзовые.

# Биатлон # Спортивные соревнования

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