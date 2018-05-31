Женская сборная Беларуси по волейболу в тяжёлой борьбе победила в матче Золотой Евролиги

Обе команды весь матч обменивались выигранными партиями. Судьбу игры решил тай-брейк, в котором удача сопутствовала нашим девчонкам – 15:9.

Сейчас белоруски занимают второе место в группе «С» с семью балами в активе. Впереди нашу команду ожидают два матча с лидером нашего квартета – Чехией. Сначала белоруски сыграют на площадке будущих соперниц (матч состоится 3 июня). А через три дня наши девушки примут чешскую команду на «Чижовка-Арене».