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Женская сборная Беларуси по волейболу в тяжёлой борьбе победила в матче Золотой Евролиги

31 мая 2018 17:44
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Новости Беларуси. Подопечные Петра Хилько взяли реванш за домашнее поражение у испанок – 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная Беларуси по волейболу в тяжёлой борьбе победила в матче Золотой Евролиги-1

Обе команды весь матч обменивались выигранными партиями. Судьбу игры решил тай-брейк, в котором удача сопутствовала нашим девчонкам – 15:9.

Сейчас белоруски занимают второе место в группе «С» с семью балами в активе. Впереди нашу команду ожидают два матча с лидером нашего квартета – Чехией. Сначала белоруски сыграют на площадке будущих соперниц (матч состоится 3 июня). А через три дня наши девушки примут чешскую команду на «Чижовка-Арене».

# Волейбол # Фотофакт

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