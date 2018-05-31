«Я могу вспомнить свой первый мяч». Белорусская федерация футбола подарила мячи первоклассникам в сельской школе

Новости Беларуси. Белорусская федерация футбола в конце учебного года накануне летних каникул подарила мячи первоклассникам сельских школ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусская федерация футбола в конце учебного года накануне летних каникул подарила мячи первоклассникам сельских школ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Традиции уже 7 лет и за это время организаторы осчастливили более 100 тысяч ребятишек. В 2018 году акция охватит около двух тысяч школ в деревнях и агрогородках.
А в Озерцовскую среднюю школу 30 мая пожаловали лично министр образования Игорь Карпенко и председатель Белорусской федерации футбола Сергей Румас. Руководитель футбольной отрасли прекрасно помнит, как важен для мальчишки свой мяч.
Сергей Румас, председатель Белорусской федерации футбола:
Я могу вспомнить свой первый мяч. Я очень хорошо помню, как он попал под троллейбус. Мы жили на Немиге и играли в футбол, этот мяч выкатился и попал под троллейбус. Я очень хорошо помню, как я плакал. Потому что настоящий футбольный мяч стоил очень дорого и родители, к сожалению, не могли позволить покупать мне несколько мячей. Но футбол – это коллективная игра, поэтому у нас еще остались мячи, но того мяча мне было очень жалко.
Нынче ребятам куда проще обзавестись мячом, но новый и яркий подарок от федерации футбола наверняка станет еще одним стимулом, чтобы приобщиться к самому популярному виду спорта.
В федерации уверены: массовый и детско-юношеский футбол – это тот фундамент, на котором строится будущее профессионального спорта.