«Я могу вспомнить свой первый мяч». Белорусская федерация футбола подарила мячи первоклассникам в сельской школе

Традиции уже 7 лет и за это время организаторы осчастливили более 100 тысяч ребятишек. В 2018 году акция охватит около двух тысяч школ в деревнях и агрогородках.

Сергей Румас, председатель Белорусской федерации футбола:

Я могу вспомнить свой первый мяч. Я очень хорошо помню, как он попал под троллейбус. Мы жили на Немиге и играли в футбол, этот мяч выкатился и попал под троллейбус. Я очень хорошо помню, как я плакал. Потому что настоящий футбольный мяч стоил очень дорого и родители, к сожалению, не могли позволить покупать мне несколько мячей. Но футбол – это коллективная игра, поэтому у нас еще остались мячи, но того мяча мне было очень жалко.