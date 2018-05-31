Прямой эфир

«Я могу вспомнить свой первый мяч». Белорусская федерация футбола подарила мячи первоклассникам в сельской школе

31 мая 2018 11:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская федерация футбола в конце учебного года накануне летних каникул подарила мячи первоклассникам сельских школ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Я могу вспомнить свой первый мяч». Белорусская федерация футбола подарила мячи первоклассникам в сельской школе-1

Традиции уже 7 лет и за это время организаторы осчастливили более 100 тысяч ребятишек. В 2018 году акция охватит около двух тысяч школ в деревнях и агрогородках.

«Я могу вспомнить свой первый мяч». Белорусская федерация футбола подарила мячи первоклассникам в сельской школе-4

А в Озерцовскую среднюю школу 30 мая пожаловали лично министр образования Игорь Карпенко и председатель Белорусской федерации футбола Сергей Румас. Руководитель футбольной отрасли прекрасно помнит, как важен для мальчишки свой мяч.

«Я могу вспомнить свой первый мяч». Белорусская федерация футбола подарила мячи первоклассникам в сельской школе-7

Сергей Румас, председатель Белорусской федерации футбола:
Я могу вспомнить свой первый мяч. Я очень хорошо помню, как он попал под троллейбус. Мы жили на Немиге и играли в футбол, этот мяч выкатился и попал под троллейбус. Я очень хорошо помню, как я плакал. Потому что настоящий футбольный мяч стоил очень дорого и родители, к сожалению, не могли позволить покупать мне несколько мячей. Но футбол – это коллективная игра, поэтому у нас еще остались мячи, но того мяча мне было очень жалко.

«Я могу вспомнить свой первый мяч». Белорусская федерация футбола подарила мячи первоклассникам в сельской школе-10

«Я могу вспомнить свой первый мяч». Белорусская федерация футбола подарила мячи первоклассникам в сельской школе-12

Нынче ребятам куда проще обзавестись мячом, но новый и яркий подарок от федерации футбола наверняка станет еще одним стимулом, чтобы приобщиться к самому популярному виду спорта.

«Я могу вспомнить свой первый мяч». Белорусская федерация футбола подарила мячи первоклассникам в сельской школе-15

В федерации уверены: массовый и детско-юношеский футбол – это тот фундамент, на котором строится будущее профессионального спорта.

# Футбол Беларуси # Сергей Румас # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Сейчас самое время что-то изменить». Зинедин Зидан покидает «Реал»
31 мая 2018 11:47

«Сейчас самое время что-то изменить». Зинедин Зидан покидает «Реал»

Саснович и Инъин вышли во второй круг парного разряда Roland Garros
31 мая 2018 08:07

Саснович и Инъин вышли во второй круг парного разряда Roland Garros

Roland Garros. Азаренко и Соболенко снялись с парного разряда
30 мая 2018 14:43

Roland Garros. Азаренко и Соболенко снялись с парного разряда