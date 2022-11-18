В Минске стартовал международный турнир по индорхоккею

Причем, если хозяева выставили дружины, в заявках которых значатся чемпионы и обладатели кубков страны, то гости пожаловали двумя национальными сборными. Победитель соревнований как у мужчин, так и у женщин определится в воскресенье, 20 ноября. Сначала каждая команда проведет по две игры, а после будет финал. По окончании первого соревновательного дня уже определились промежуточные лидеры. У женщин это клубы «Минск» и «Ритм», у мужчин – «Минск» и «Россия-1».

Павел Габриневский, старший тренер ХК «Минск»:

Турнир вообще приурочен к подготовительному для всех команд периоду нашего чемпионата, белорусского, также посмотреть кандидатов в сборную. В преддверии мы провели сбор U-21 национальной команды совместно. Для чего он был? Непосредственная задача наша в этом месяце – участие в товарищеском турнире в Гатчине, под Питером он организован. Опять же посмотреть кандидатов в молодежку, националку. Нет никаких унылостей, наоборот, чаще благодаря федерации делаем сборы, чтобы девочки понимали, что мы о них думаем. Коллективизм и надежда на то, что все восстановится, все будет хорошо.