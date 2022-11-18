«Некоторым не дали визы». Как Беларусь лишали членства в Международном паралимпийском комитете?

Новости Беларуси. Белорусские паралимпийцы без состязаний не останутся. Ведомства, отвечающие за подготовку спортсменов были готовы к неблагоприятному повороту событий, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские паралимпийцы без состязаний не останутся. Ведомства, отвечающие за подготовку спортсменов были готовы к неблагоприятному повороту событий, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В среду, 16 ноября, Международный паралимпийский комитет лишил нашу страну членства в своей организации. Однако показать свой потенциал возможность будет. Спортивный календарь уже сверстан и включает как республиканские, так и международные старты.
Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Всего 184 страны имеют право голоса, а если мы просуммируем те страны, которые проголосовали «за», страны, которые проголосовали «против», у нас почему-то не складывается. Мы видим, что 67 стран не приняли участие в голосовании, 67 голосов. А почему они не приняли участие в голосовании? По разным причинам, как оказалось: некоторым не дали визы, некоторых под различным предлогом не пустили туда. Таким образом, вот она, демократия в действии. Люди с ограниченными возможностями тренируются, соревнуются, а их сегодня ограничивают (подробности).