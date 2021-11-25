Женская сборная Беларуси по волейболу U17 обыграла сверстниц из Литвы на старте европейской квалификации

Новости Беларуси. Женская сборная беларуси по волейболу U17 в стартовом поединке европейской квалификации одолела сверстниц из Литвы – 3:0, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мужском противостоянии, возраст игроков до 18 лет, белорусы провели уже третью игру. На этот раз на выезде в Азербайджане наши парни были сильнее команды Латвии. Счет в трехсетовом поединке – 3:0 в пользу белорусов. 26 ноября наши парни встретятся со сборной России.