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Женская сборная Беларуси по волейболу U17 обыграла сверстниц из Литвы на старте европейской квалификации

25 ноября 2021 20:45
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Новости Беларуси. Женская сборная беларуси по волейболу U17 в стартовом поединке европейской квалификации одолела сверстниц из Литвы – 3:0, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Женская сборная Беларуси по волейболу U17 обыграла сверстниц из Литвы на старте европейской квалификации-1

В мужском противостоянии, возраст игроков до 18 лет, белорусы провели уже третью игру. На этот раз на выезде в Азербайджане наши парни были сильнее команды Латвии. Счет в трехсетовом поединке – 3:0 в пользу белорусов. 26 ноября наши парни встретятся со сборной России.

# Волейбол # Фотофакт

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