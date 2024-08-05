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Женская сборная Беларуси по волейболу готовится к спаррингам с россиянками

05 августа 2024 17:31
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Женская национальная сборная Беларуси по волейболу продолжает подготовку к товарищеским матчам с россиянками. Встречи пройдут в столичном Дворце спорта 17 и 18 августа, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная Беларуси по волейболу готовится к спаррингам с россиянками-1

Под началом Сергея Чесновицкого работают 14 исполнительниц. Это оптимальный на данный момент состав нашей дружины. Девушки хорошо знают друг друга. Ведь костяк команды составлен из бывших и действующих игроков сильнейшего белорусского клуба – «Минчанки». Однако есть и легионеры. К примеру, Анна Давыскиба. Так что подобрался вполне боевой коллектив.

Женская сборная Беларуси по волейболу готовится к спаррингам с россиянками-4

Надежда Столяр, игрок женской сборной Беларуси по волейболу:
Шикарный микроклимат. На самом деле мы довольны, что в связи с такой нехорошей ситуацией мы все-таки в сборной и можем показать, на что мы способны. Поэтому у нас все прекрасно. Готовимся и заряжены на победу только.

Женская сборная Беларуси по волейболу готовится к спаррингам с россиянками-7

Анастасия Лопато, игрок женской сборной Беларуси по волейболу:
Честно говоря, очень комфортно, потому что это приятное чувство, когда ты возвращаешься к людям, которых знаешь. Можно сказать только Аня Гришкевич – немножко чуть-чуть забытое, но при этом все равно ты знаешь как, поэтому это очень приятно.

Соперницы держат свой состав в секрете. Поэтому насколько топовые волейболистки приедут в Минск, пока сказать сложно. Однако нужно помнить, что россиянки могут выставить едва ли не три равных по силам состава. Но наших девушек это вовсе не пугает.

Женская сборная Беларуси по волейболу готовится к спаррингам с россиянками-10

Анастасия Лопато:
Так уж сложилось, что у России есть несколько составов и они могут варьировать, менять, но мы тоже будем показывать характер, это ничего не значит.

Надежда Столяр:
Мы Беларусь, так что мы готовы дать бой как минимум. Как максимум, конечно же, мы нацелены только на победу.

В любом случае можно не сомневаться: нас ждет качественный европейский волейбол. Вход на трибуны свободный. К слову, оба дня после девушек будут выяснять отношения мужские национальные сборные Беларуси и России.

# Волейбол # Надежда Столяр

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