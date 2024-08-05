Женская сборная Беларуси по волейболу готовится к спаррингам с россиянками

Женская национальная сборная Беларуси по волейболу продолжает подготовку к товарищеским матчам с россиянками. Встречи пройдут в столичном Дворце спорта 17 и 18 августа, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Под началом Сергея Чесновицкого работают 14 исполнительниц. Это оптимальный на данный момент состав нашей дружины. Девушки хорошо знают друг друга. Ведь костяк команды составлен из бывших и действующих игроков сильнейшего белорусского клуба – «Минчанки». Однако есть и легионеры. К примеру, Анна Давыскиба. Так что подобрался вполне боевой коллектив.

Надежда Столяр, игрок женской сборной Беларуси по волейболу:

Шикарный микроклимат. На самом деле мы довольны, что в связи с такой нехорошей ситуацией мы все-таки в сборной и можем показать, на что мы способны. Поэтому у нас все прекрасно. Готовимся и заряжены на победу только.

Анастасия Лопато, игрок женской сборной Беларуси по волейболу:

Честно говоря, очень комфортно, потому что это приятное чувство, когда ты возвращаешься к людям, которых знаешь. Можно сказать только Аня Гришкевич – немножко чуть-чуть забытое, но при этом все равно ты знаешь как, поэтому это очень приятно. Соперницы держат свой состав в секрете. Поэтому насколько топовые волейболистки приедут в Минск, пока сказать сложно. Однако нужно помнить, что россиянки могут выставить едва ли не три равных по силам состава. Но наших девушек это вовсе не пугает.