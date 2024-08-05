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Футболисты брестского «Динамо» обыграли «Ислочь» в матче ЧБ

05 августа 2024 17:30
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Яркий матч выдали брестское «Динамо» и «Ислочь» в рамках 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты брестского «Динамо» обыграли «Ислочь» в матче ЧБ-1

Интересно, что подопечные Александра Бразевича дважды были впереди. Но представитель Минского района находил в себе силы выровнять ситуацию. Однако на заключительное взятие ворот в исполнении Михаила Гордейчука ответа уже не последовало. Данный успех позволил динамовцам разместиться на четвертом месте в турнирной таблице. А на вершину переместилось «Торпедо», расписавшее ничью с «Арсеналом». Прежний лидер, «Динамо» минское, идет вторым, но имеет матч в запасе.

Футболисты брестского «Динамо» обыграли «Ислочь» в матче ЧБ-4

Тем не менее команда Дмитрия Молоша вышла в лидеры чемпионата, набрав 36 очков. Минские «динамовцы» располагаются на 2 месте, имея игру в запасе. Напомним, матчи 16-го тура с участием гродненского «Немана» и минского «Динамо» перенесены на более поздний срок.

# Футбол

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