Футболисты брестского «Динамо» обыграли «Ислочь» в матче ЧБ

Яркий матч выдали брестское «Динамо» и «Ислочь» в рамках 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Интересно, что подопечные Александра Бразевича дважды были впереди. Но представитель Минского района находил в себе силы выровнять ситуацию. Однако на заключительное взятие ворот в исполнении Михаила Гордейчука ответа уже не последовало. Данный успех позволил динамовцам разместиться на четвертом месте в турнирной таблице. А на вершину переместилось «Торпедо», расписавшее ничью с «Арсеналом». Прежний лидер, «Динамо» минское, идет вторым, но имеет матч в запасе.