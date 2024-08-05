2 игрока минского хоккейного «Динамо» командированы в фарм-клубы

Двое игроков минского хоккейного «Динамо» командированы в фарм-клубы. Речь про Илью Сушко и Никиту Парфенюка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Защитники укрепили ряды участников Кубка Салея. Сушко направлен в «Брест», Парфенюк – в «Юность». Ожидается, что они смогут помочь клубам уже завтра, 6 августа. Обладатель серебра померится силами с гродненским «Неманом», а столичный коллектив сразится с солигорским «Шахтером».