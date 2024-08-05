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Минское «Динамо» узнало возможного соперника по плей-офф футбольной Лиги Европы

05 августа 2024 13:54
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Тем временем действующий чемпион страны узнал возможного соперника по раунду плей-офф футбольной Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» узнало возможного соперника по плей-офф футбольной Лиги Европы-1

Если минское «Динамо» пройдет «Линкольн» из Гибралтара, оно сразится с «Андерлехтом» из Бельгии. Даты матчей – 22 и 29 августа. Ближайший поединок бело-голубые проведут уже в четверг. Старт дуэли в Венгрии назначен на 21:45 по белорусскому времени.

# Футбол

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