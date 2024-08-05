Минское «Динамо» узнало возможного соперника по плей-офф футбольной Лиги Европы

Если минское «Динамо» пройдет «Линкольн» из Гибралтара, оно сразится с «Андерлехтом» из Бельгии. Даты матчей – 22 и 29 августа. Ближайший поединок бело-голубые проведут уже в четверг. Старт дуэли в Венгрии назначен на 21:45 по белорусскому времени.