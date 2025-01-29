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Сэйвы Шостака и Кульбакова вошли в топ-10 лучших спасений 20-й недели КХЛ

29 января 2025 17:58
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Сэйвы белорусских вратарей Константина Шостака и Ивана Кульбакова попали в топ-10 лучших спасений 20-й недели КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сэйвы Шостака и Кульбакова вошли в топ-10 лучших спасений 20-й недели КХЛ-1

Голкипер «Северстали» Константин Шостак отстоял ворота в противостоянии с атакой московского ЦСКА. И этот эпизод занял 9-е место. На пятой позиции – голкипер «Торпедо» Иван Кульбаков. Он блестяще защитил свои ворота в поединке против «Спартака».

# Хоккей

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