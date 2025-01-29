Республиканскому горнолыжному центру «Силичи» исполнилось 20 лет

Республиканский горнолыжный центр «Силичи» празднует юбилей. 20 лет назад белорусы получили поистине грандиозный подарок – первый собственный горнолыжный курорт. Открывал праздник глава государства Александр Лукашенко. В то время в «Силичах» было всего два спуска. На протяжении двух десятков лет комплекс развивается – сегодня здесь уже 11 различных трасс, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И даже сейчас, когда погода больше похожа на осеннюю, склоны «Силичей» заснежены.

«Силичи» – многофункциональный спортивный комплекс, который работает круглый год. На территории в более чем 30 гектаров расположился гостиничный комплекс, общепит, пункты проката экипировки и лыж, ну и, конечно, трассы различной сложности. Здесь комфортно как новичкам, так и профессиональным лыжникам. Нынешняя зима не балует белорусов снегом, но и к таким условиям комплекс готов. «Заснеженье» – это долгая система обслуживания лыжного курорта, которая отработана у специалистов до мелочей. Ну и, конечно, в планах уже новые проекты.

Андрей Мороз, начальник отдела пассажирских канатных дорог и подготовки трасс горнолыжного центра «Силичи»:

Зима у нас какая-то сейчас очень маленькая, слабенькая, короткая. И у нас люди очень просят и ждут, чтобы мы были подольше открытыми. Потому что страна у нас спортивная. Мы хотим следующий год сделать более красивым в плане снега. Мы хотим по-новому подсветить наш комплекс разными цветами, разные локации, чтобы у людей было желание сфотографироваться в наш зимний, снежный период и вернуться обратно к нам на катание.