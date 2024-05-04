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Женская сборная Беларуси по футболу (U-16) потерпела первое поражение на турнире развития УЕФА

04 мая 2024 17:50
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Женская сборная Беларуси по футболу, составленная из игроков до 16 лет, на турнире развития потерпела первое поражение. После успеха над командой Азербайджана белоруски проиграли турчанкам – 1:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная Беларуси по футболу (U-16) потерпела первое поражение на турнире развития УЕФА-1

Подопечные Марины Лис со старта захватили инициативу. Острые моменты возникали у ворот обеих дружин, но первыми счет открыли белоруски. Гол на 11-й минуте забила Диана Кацынель. Правда, удержать преимущество наши девушки не смогли. Турецкие футболистки в первом тайме сначала восстановили равновесие, затем вышли вперед. А на экваторе второго тайма укрепили преимущество и одержали победу – 3:1.

Женская сборная Беларуси по футболу (U-16) потерпела первое поражение на турнире развития УЕФА-4

Марина Лис, главный тренер женской сборной Беларуси по футболу (U-16):
Девочки, порядка 10 человек, которые пришли в эту команду новыми. И сейчас нам нужно просто время, чтобы сыграться, получить опыт, вырасти, узнать друг друга, притереться и показать хороший футбол. С этой командой можно строить игру и очень смело строить игру в атаке. Просто нам сегодня не повезло, наверное, не забитый пенальти. Но для меня и девчонок это хорошая практика. Видно было, что, в общем-то, мы можем играть. Турция – это не самый слабый соперник, который мог нам встретиться на пути, но хорошая практика с сильным соперником.

7 мая белоруски сыграют против дружины Казахстана. Турнир проходит по круговой системе, и каждая команда сыграет по три матча.

# Футбол

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