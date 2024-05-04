Женская сборная Беларуси по футболу (U-16) потерпела первое поражение на турнире развития УЕФА

Женская сборная Беларуси по футболу, составленная из игроков до 16 лет, на турнире развития потерпела первое поражение. После успеха над командой Азербайджана белоруски проиграли турчанкам – 1:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Марины Лис со старта захватили инициативу. Острые моменты возникали у ворот обеих дружин, но первыми счет открыли белоруски. Гол на 11-й минуте забила Диана Кацынель. Правда, удержать преимущество наши девушки не смогли. Турецкие футболистки в первом тайме сначала восстановили равновесие, затем вышли вперед. А на экваторе второго тайма укрепили преимущество и одержали победу – 3:1.

Марина Лис, главный тренер женской сборной Беларуси по футболу (U-16):

Девочки, порядка 10 человек, которые пришли в эту команду новыми. И сейчас нам нужно просто время, чтобы сыграться, получить опыт, вырасти, узнать друг друга, притереться и показать хороший футбол. С этой командой можно строить игру и очень смело строить игру в атаке. Просто нам сегодня не повезло, наверное, не забитый пенальти. Но для меня и девчонок это хорошая практика. Видно было, что, в общем-то, мы можем играть. Турция – это не самый слабый соперник, который мог нам встретиться на пути, но хорошая практика с сильным соперником.

7 мая белоруски сыграют против дружины Казахстана. Турнир проходит по круговой системе, и каждая команда сыграет по три матча.