Три человека – три финала. Результаты белорусских пловцов на Открытом чемпионате в Турции

В утренней сессии на дорожки выходили Илья Шиманович и Алина Змушко на 200 метрах брассом, а также Анастасия Кулешова в заплыве на 100 метров баттерфляем. Все трое успешно справились с отбором. Более того, Змушко и Кулешова уверенно выиграли заплывы. Шиманович показал второе время.