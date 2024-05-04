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Три человека – три финала. Результаты белорусских пловцов на Открытом чемпионате в Турции

04 мая 2024 15:23
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Три человека и три финала. Белорусские пловцы продолжают оспаривать медали Открытого чемпионата Турции, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Три человека – три финала. Результаты белорусских пловцов на Открытом чемпионате в Турции-1

В утренней сессии на дорожки выходили Илья Шиманович и Алина Змушко на 200 метрах брассом, а также Анастасия Кулешова в заплыве на 100 метров баттерфляем. Все трое успешно справились с отбором. Более того, Змушко и Кулешова уверенно выиграли заплывы. Шиманович показал второе время.

# Плавание # Илья Шиманович # Алина Змушко # Анастасия Кулешова

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