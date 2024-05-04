Белорусская команда U15 по баскетболу разгромила сборную Узбекистана на турнире в Бишкеке

Баскетболисты юношеской сборной Беларуси, составленные из игроков до 15 лет, продолжили победную серию в матчах международного турнира в Бишкеке, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

На этот раз наша дружина выиграла свой четвертый матч кряду, разгромив сборную Узбекистана с результатом 106:31. Самым результативным в составе победителей стал Ярослав Гесть, в активе которого 16 очков, Семен Гураль и Владислав Сатыров набрали по 14 баллов.

Завтра, 5 мая, белорусская дружина в поединке за первое место встретится со сборной Кыргызстана, которая также идет без поражений.