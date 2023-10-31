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Минское «Динамо» уступило «Северстали» в домашнем матче КХЛ

31 октября 2023 18:46
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Хоккеисты минского «Динамо» провели домашний поединок КХЛ против череповецкой «Северстали», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» уступило «Северстали» в домашнем матче КХЛ-1

Стартовый период завершился с минимальным перевесом столичной дружины – на 11-й минуте Кузнецов поразил ворота соперника и вывел «зубров» вперед. Однако во второй 20-минутке гости смогли переломить ход встречи – сначала Ильин сыграл на добивании и сравнял счет, а затем соперники реализовали большинство. Череповчане разыграли трехходовку и Аймурзин был точен. Счет 2:1 «Северсталь» сохранила за собой до конца матча.

# Хоккей # Фотофакт

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