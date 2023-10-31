Минское «Динамо» уступило «Северстали» в домашнем матче КХЛ

Стартовый период завершился с минимальным перевесом столичной дружины – на 11-й минуте Кузнецов поразил ворота соперника и вывел «зубров» вперед. Однако во второй 20-минутке гости смогли переломить ход встречи – сначала Ильин сыграл на добивании и сравнял счет, а затем соперники реализовали большинство. Череповчане разыграли трехходовку и Аймурзин был точен. Счет 2:1 «Северсталь» сохранила за собой до конца матча.