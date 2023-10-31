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Солигорский «Шахтёр» взял первую победу в российской Суперлиге по волейболу против «Кузбасса»

31 октября 2023 18:44
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Волейболисты солигорского «Шахтера» одержали первую победу в российской Суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорский «Шахтёр» взял первую победу в российской Суперлиге по волейболу против «Кузбасса»-1

В столичном Дворце спорта «Уручье» команда Виктора Бекши принимала «Кузбасс». Соперник начал активно и результативно. Первый сет выиграла наша дружина со счетом 25:20. Во второй партии «Шахтер» также был сильней – 25:23. Команда из Кемерова проснулась лишь к третьей партии и взяла третий сет – 25:18. С таким же счетом гости выиграли и четвертый. В решающей пятой партии «Шахтер» смог собраться – белорусы выиграли 15:13 и праздновали викторию со счетом 3:2.

Волейбольная «Минчанка» выбыла из розыгрыша Кубка России на стадии одной четвертой финала.

# Волейбол # Фотофакт

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