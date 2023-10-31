Солигорский «Шахтёр» взял первую победу в российской Суперлиге по волейболу против «Кузбасса»

В столичном Дворце спорта «Уручье» команда Виктора Бекши принимала «Кузбасс». Соперник начал активно и результативно. Первый сет выиграла наша дружина со счетом 25:20. Во второй партии «Шахтер» также был сильней – 25:23. Команда из Кемерова проснулась лишь к третьей партии и взяла третий сет – 25:18. С таким же счетом гости выиграли и четвертый. В решающей пятой партии «Шахтер» смог собраться – белорусы выиграли 15:13 и праздновали викторию со счетом 3:2.

Волейбольная «Минчанка» выбыла из розыгрыша Кубка России на стадии одной четвертой финала.