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Женская сборная Беларуси по футболу проведёт два спарринга с национальной командой Узбекистана

13 ноября 2024 20:06
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Женская сборная Беларуси по футболу вскоре наведается в Ташкент. Там наши девушки проведут два спарринга с национальной командой Узбекистана, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная Беларуси по футболу проведёт два спарринга с национальной командой Узбекистана-1

Матчи состоятся 30 ноября и 3 декабря. Главный тренер белорусской дружины Юрий Малеев вызвал на сбор 23 футболистки. Помимо представительниц местного чемпионата, есть легионерки из России, Турции и Венгрии. Напомним, наша сборная ведет подготовку к выступлению в Лиге Наций. Соперницами белорусок по группе будут команды Финляндии, Сербии и Венгрии.

# Футбол

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