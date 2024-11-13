Женская сборная Беларуси по футболу проведёт два спарринга с национальной командой Узбекистана

Женская сборная Беларуси по футболу вскоре наведается в Ташкент. Там наши девушки проведут два спарринга с национальной командой Узбекистана, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Матчи состоятся 30 ноября и 3 декабря. Главный тренер белорусской дружины Юрий Малеев вызвал на сбор 23 футболистки. Помимо представительниц местного чемпионата, есть легионерки из России, Турции и Венгрии. Напомним, наша сборная ведет подготовку к выступлению в Лиге Наций. Соперницами белорусок по группе будут команды Финляндии, Сербии и Венгрии.