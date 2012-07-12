Женская сборная Беларуси по баскетболу вышла в финальную стадию чемпионата Европы-2013

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу вышла в финальную стадию чемпионата Европы. Первенство континента в следующем году примет Франция.

В заключительном матче евроотбора подопечные Римантаса Григаса на родном паркете переиграли украинок (68:60).

Наибольший вклад в победу белорусок внесла Анастасия Веремеенко. На ее счету 20 очков, 10 подборов и пять блок-шотов. Выдающиеся показатели полезности также продемонстрировали Наталья Ануфриенко и Александра Тарасова.

Теперь наши баскетболистки могут отдыхать. Поединки последнего тура пройдут уже без их участия. 14 июля очный спор за вторую от группы путевку на Евробаскет поведут венгерки и украинки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».