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Татьяна Дроздовская взяла серебро чемпионата Европы по парусному спорту

08 июля 2012 14:21
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Новости Беларуси. Белорусская яхтсменка Татьяна Дроздовская завоевала серебро чемпионата Европы по парусному спорту в классе Лазер-Радиал во Франции. Первый гоночный день белоруске не удался – ее результат не был засчитан. Но затем Татьяна Дроздовская сумела выправить турнирное положение, совершив восхождение с середины зачетной таблицы (46-е место) к пьедесталу.

По итогам 10 гонок белоруска отстала от чемпионки Европы Алисии Себриан из Испании всего на 5 очков. Бронзовым призером стала представительница Турции Чагла Донерац.

Серебро чемпионата Европы – это второй крупный успех Татьяны Дроздовской в нынешнем сезоне. В конце июня белорусская яхтсменка в германском Киле выиграла заключительный этап Кубка мира в классе Лазер-Радиал.

Чемпионат Европы во Франции стал последним международным стартом перед Олимпиадой-2012. Медали Игр будут разыграны в Англии, где пройдет олимпийская парусная регата.
 

# Парусный спорт

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