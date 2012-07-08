Татьяна Дроздовская взяла серебро чемпионата Европы по парусному спорту

Новости Беларуси. Белорусская яхтсменка Татьяна Дроздовская завоевала серебро чемпионата Европы по парусному спорту в классе Лазер-Радиал во Франции. Первый гоночный день белоруске не удался – ее результат не был засчитан. Но затем Татьяна Дроздовская сумела выправить турнирное положение, совершив восхождение с середины зачетной таблицы (46-е место) к пьедесталу.



По итогам 10 гонок белоруска отстала от чемпионки Европы Алисии Себриан из Испании всего на 5 очков. Бронзовым призером стала представительница Турции Чагла Донерац.



Серебро чемпионата Европы – это второй крупный успех Татьяны Дроздовской в нынешнем сезоне. В конце июня белорусская яхтсменка в германском Киле выиграла заключительный этап Кубка мира в классе Лазер-Радиал.



Чемпионат Европы во Франции стал последним международным стартом перед Олимпиадой-2012. Медали Игр будут разыграны в Англии, где пройдет олимпийская парусная регата.

