Лукашенко: Главное на Олимпийских играх не участие, а победа. Вот вам мой наказ от имени белорусского народа

Новости Беларуси. Спорт – высочайший уровень дипломатии и демонстрация успехов в социальном развитии государства. Это заявил президент Александр Лукашенко на торжественной церемонии проводов белорусских спортсменов на XXX Олимпийские игры в Лондоне.

В пятый раз суверенная Беларусь отправляет лучших представителей на главные состязания планеты. Четыре года назад в Пекине наши атлеты завоевали 19 медалей, что вывело белорусское государство в двадцатку ведущих спортивных держав мира.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В Лондоне вы будете бороться в первую очередь за престиж родной страны, где он будет измеряться местами на пьедестале. Ведь спорт – это высочайший уровень дипломатии. Триумф спортсмена преображает страну в глазах мирового сообщества, формируя ее положительный имидж. Это демонстрация успехов развития самого государства.

Да, в спорте бывает все. Но только не на Олимпийских играх. К Олимпийским играм человек готовится и готовит все резервы, которые у него есть. Главное не участие, а победа. Вот вам мой наказ от имени белорусского народа.

Осознание того, что вы участвуете в Олимпиаде – это такое давление, которое нормальному человеку преодолеть очень сложно, надо быть суперчеловеком. Поэтому я вам просто посоветую выступить достойно, выйти и сделать то, что вы умеете делать. Вы должны научиться оберегать себя от этого излишнего давления. Если вы это сделаете, вы выиграете, вы привезете те медали, которые от вас ждет страна.

На олимпиаде в Лондоне Беларусь представят 175 спортсменов в 25 видах спорта. Планка поставлена высокая – привезти 25 медалей, в том числе и пять золотых. Тренеры делают ставку на греблю, тяжелую и легкую атлетику, гимнастику, плавание и стрельбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежды также на звездный теннисный дуэт — Виктория Азаренко и Максим Мирный. Это нововведение олимпиады — так называемый «микст» за дополнительный комплект медалей.

Максим Мирный, первая ракетка мира в парном разряде:

Это первый раз в истории олимпийского тенниса. Очень радует, что так сложилось, именно на этот момент и Виктория, и я находимся в лучшей спортивной форме. Будем, конечно, бороться и показывать свой лучший теннис.

Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Спортсмены в очень хорошей боевой форме, с хорошим настроением. Вы знаете, сколько на предшествующих Олимпиадах было для нас сюрпризов, сенсаций, что на человека не рассчитывали, а он становился олимпийским чемпионом, призером Олимпийских игр. Все заряжены (и тренеры, и спортсмены) показать наилучший результат.

Туристов мы не везём на Олимпийские игры, все готовы. Традиционные наши виды — это гребля, тяжёлая атлетика, художественная гимнастика, лёгкая атлетика. Наши метатели в хорошей форме, ждём от них хорошего результата. Наши чемпионами мира были и в плавании, и в стрельбе.

Викторию Азаренко Александр Лукашенко наградил орденом Отечества. А теннисистка подарила главе государства свою счастливую ракетку. Георгию Кондратьеву, который тренирует олимпийскую сборную по футболу, присвоено звание заслуженный тренер Беларуси. И еще четыре атлета стали заслуженными мастерами спорта. Капитану олимпийской команды, Екатерине Карстен, вручен государственный флаг Республики Беларусь.

Екатерина Карстен, капитан олимпийской команды Республики Беларусь:

Это очень волнительно для меня. И лучше лишнюю гонку пройти, чем сказать речь.

Спортсмены — народ суеверный, наперед о медалях не говорят.

Андрей Рыбаков, Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Еще впереди много надо сделать, чтобы войти на пьедестал. Надо еще выступить — это самое главное.

Тяжелая атлетика — один из сильных видов белорусского спорта. В команде восемь человек: и титулованные, и новички.

Александр Гончаров, главный тренер Национальной команды Республики Беларусь по тяжелой атлетике:

Мы должны в очередной раз завоевывать медали. Я думаю, даже и не обойдёмся без золотых. Какое количество завоюем — это уже покажет время.

Оксана Менькова, олимпийская чемпионка в метании молота:

Настроение очень хорошее, буду стараться, чтобы повторить свой олимпийский бросок. Как получится, но буду стараться сделать всё возможное, что от меня зависит.

Впервые в новейшей истории выступит и наша молодежная сборная по футболу — которая, кстати, единственная из стран СНГ завоевала право участвовать в олимпийском турнире.

Станислав Драгун, капитан олимпийской сборной Беларуси по футболу:

Это для вас была сенсация, а для нас — запланированная поездка. Так что все мы рады¸ что добились цели, попали на Олимпиаду. Другие цели — завоевать медали.

Участники олимпийской делегации на Игры-2012 в Лондоне возложили венок к обелиску на площади Победы в Минске. Память погибших воинов в Великой Отечественной спортсмены почтили минутой молчания. Цветы легли к вечному огню.

XXX летние Олимпийские игры начнутся в Лондоне 27 июля. Столица Великобритании примет масштабный форум в третий раз. Спортсмены будут состязаться в 31 виде спорта. Ожидается, что на старты выйдут представители более 200 стран.