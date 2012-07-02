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Евро-2012: сборная Испании стала первой командой в истории футбола, которой удалось 2 раза подряд выиграть чемпионат Европы

02 июля 2012 12:08
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1 июля сборная Испании одержала триумфальную победу  на Чемпионате Европы по футболу. Со счетом 4:0 она разгромили команду Италии. Таким образом, сборная Испании стала первой командой в истории футбола, которой удалось два раза подряд выиграть чемпионат Европы. Ее тренер Висенте Дель Боске стал первым в истории футбола, сумевшим выиграть три самых престижных титула в этом виде спорта. Он привел свою команду к победе в Лиге чемпионов, а также на чемпионатах мира и Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Финальный матч в Киеве по приглашению президента Украины Виктора Януковича посетил и президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Евро-2012 - Чемпионат Европы по футболу

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