Евро-2012: сборная Испании стала первой командой в истории футбола, которой удалось 2 раза подряд выиграть чемпионат Европы

1 июля сборная Испании одержала триумфальную победу на Чемпионате Европы по футболу. Со счетом 4:0 она разгромили команду Италии. Таким образом, сборная Испании стала первой командой в истории футбола, которой удалось два раза подряд выиграть чемпионат Европы. Ее тренер Висенте Дель Боске стал первым в истории футбола, сумевшим выиграть три самых престижных титула в этом виде спорта. Он привел свою команду к победе в Лиге чемпионов, а также на чемпионатах мира и Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финальный матч в Киеве по приглашению президента Украины Виктора Януковича посетил и президент Беларуси Александр Лукашенко.