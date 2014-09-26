Женская сборная Беларуси по баскетболу во второй раз в своей истории отправилась на чемпионат мира

Новости Беларуси. Белорусские баскетболистки во второй раз в истории готовятся штурмовать мировое первенство. Наша сборная 25 сентября отправилась в Турцию, где в ближайшую субботу стартует планетарный форум.

Оппонентами команды Римантаса Григаса будут дружины Кореи, Кубы и Австралии.

С последними белоруски дважды встречались на минском паркете в ходе спаррингов. И если в первой встрече преимущество «желто-зеленых» было сокрушительным, то уже повторное свидание показало, что Левченко и компания способны учиться на собственных ошибках.

Формат чемпионата мира предполагает, что выход в плей-офф получат три дружины из каждого квартета.

Наталья Трофимова, капитан женской сборной Беларуси по баскетболу:

С какой-то стороны, не очень это удобно, что все-таки две важные игры у нас с Южной Корее и Кубой. Прежде всего эти две игры будут у нас важными в группе. Австралию оставим себе на десерт.

На нынешний планетарный форум белоруски отправляются не в лучшем кадровом состоянии: ряд важных действующих лиц нынче пребывает в декретном отпуске, а из присутствующих в составе далеко не все в оптимальном состоянии, старые травмы традиционно портят жизнь нашим сборницам. Тем не менее по ходу подготовки к чемпионату сборная планомерно набирала обороты. Так что в Турции намерена показать максимум, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наталья Ануфриенко, игрок женской сборной Беларуси по баскетболу:

Я думаю, все равно хорошо то, что у всех девчонок боевой дух, все настроены только на победу. Какие бы не были у кого травмы, все настроены на борьбу.

Наталья Трофимова, капитан женской сборной Беларуси по баскетболу:

Конечно же, не первые наши травмы и не последние. Я не скажу, что мы будем все спихивать на то, что у нас травмы, поэтому плохой результат. Просто обычная жизнь спортсмена.