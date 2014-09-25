Занятия для юных теннисистов в Минске проводит эксперт ITF Николас Келаидис

Новости Беларуси. В современном теннисе фундамент для дальнейшего роста игрока закладывается в 12 лет. В юном возрасте еще не поздно скорректировать технику. С этой целью Белорусская федерация тенниса пригласила в Минск эксперта ITF. На занятиях тренировочного лагеря побывала съемочная группа программы «СТВ-спорт».

В столицу Беларуси приехал теннисный сэнсэй – бывший профессиональный игрок, работавший тренером в четырех сборных. За его плечами не один подобный семинар в странах Европы, в том числе у наших соседей – украинцев и литовцев.

В лагерь приглашены 16 белорусских наставников и столько же их учеников.

Дуэты собрались из разных областей страны, сразу несколько пар отрядили столичные школы тенниса.

В последнее время наши мастера ракетки добились прогресса. Это и попадание белорусов в ТОП-100 мирового рейтинга, и успехи Ирины Шиманович. Однако важно заложить основу будущих побед.

Николас Келаидис, эксперт Международной федерации тенниса:

Белорусский теннис уже проявил себя на международной арене. Причем налицо была преемственность поколений. Друг друга сменяли Мирный, Волчков, Азаренко. Международная федерация тенниса заинтересована в том, чтобы эта эстафета продолжалась. А для этого нужно повысить уровень образования не только тренеров, но и игроков.

Занятия Келаидиса – это и теория, и практика.

А эксперт ITF – своего рода свежий глаз. Подправить подачу, скорректировать игру у сетки – вот лишь некоторые аспекты тренировок. А главная задача более масштабная.

Евгений Лавренов, тренер РЦОП по теннису:

Научить их разнообразно вести игру, научить их думать на корте, принимать самостоятельные решения - в этом смысл нашего лагеря. Чтобы заставить их немножко быть более самостоятельными как на корте, так и в жизни.

Не прошли даром теннисные уроки для 12-летних игроков. Каждый из них вынес для себя что-то новое. Правда, у детей, как всегда, свои приоритеты.

Евгений Косиков, участник тренировочного лагеря:

Здесь много кортов. И ты можешь в любое время встать и выполнить любое задание, которое тебе нравится, улучшить свои старые удары, которые тебе раньше не нравились.

Даниил Петровский, участник тренировочного лагеря:

Проиграл - можно взять реванш, еще раз сыграть. Не так как на соревнованиях - только одна попытка, и сразу вылетаешь, тут их несколько.

Артем Синицын, участник тренировочного лагеря:

Мне нравится, что я прогуливаю школу! И я встретил своих старых друзей!