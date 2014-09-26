Владимир Крикунов назначен главным тренером национальной сборной Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. Знаковое событие в мире белорусского хоккея. Национальная сборная нашей страны 25 сентября обрела «нового-старого» тренера.

У руля команды встал Владимир Крикунов, под руководством которого наши хоккеисты выступали на памятной Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, где сенсационно обыграли шведов и дошли до полуфинала.

Контракт между Федерацией хоккея Беларуси и 64-летним наставником рассчитан на два года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владимир Крикунов, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Я начинал свой тренерский путь здесь, в Минске, с командой «Динамо». Работал уже и со сборной Беларуси.

Хотел бы поблагодарить еще, конечно, руководство республики за оказанное доверие. Хочу поблагодарить Федерацию за то, что остановились на моей кандидатуре.

Евгений Ворсин, председатель ФХРБ:

Фактически мы предполагаем работу с Владимиром Васильевичем в этом олимпийском цикле. Завершающий этап – это попадание в числе участников Олимпийских игр 2018 года в Корее. Естественно, этапность к этому итогу – это достижение определенных успехов на всех чемпионатах мира.