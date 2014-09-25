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Утренняя зарядка с Марией Богатырь и певицей Викторией Алешко

25 сентября 2014 08:49
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Виктория Алешко начала свой творческий путь в 1993 году: в школьном самодеятельном кружке пела песни известных исполнителей. Участвовала во многих концертах, творческой жизни школы и Московского района. В 1996 году Виктория стала обладателем Гран-при 1-го городского фестиваля молодых исполнителей эстрадной песни «Белая Русь».

Через год Виктория Алешко становится воспитанницей народного артиста Беларуси, композитора Василия Раинчика и вокалисткой молодежных театра эстрады. Под руководством учителя она становится обладателем Гран-при V Республиканского фестиваля белорусского поэзии и песни «Молодечно-98». С этого момента творческая жизнь Виктории набирает стремительный темп. Ее приглашают на все государственные мероприятия и телевизионные проекты.

В 2004 году получила свидетельство дипломанта специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Виктория продолжает участвовать во многих мероприятиях Московского района и в связи с этим Минский городской исполнительный комитет отдел по делам молодежи Администрации Московского района награждает ее дипломом лауреата фестиваля талантливой молодежи в номинации «Культура и искусство».

Виктория Алешко принимала активное участие в большом количестве концертов и мероприятий, в том числе в фестивале-акции «Деятели искусств — за сильную и процветающую Беларусь!», Республиканской общественно-культурной акции «За независимую Беларусь». 

# Фотофакт # Белорусские исполнители # Виктория Алешко # Мария Богатырь # Утренняя зарядка

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