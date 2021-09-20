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Женская сборная Беларуси по баскетболу U-17 завоевала бронзу Кубка Европы

20 сентября 2021 12:28
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу U-17 – бронзовый призер Кубка Европы 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом матче турнира наша команда уступила сверстницам из Нидерландов, после чего смогли одолеть соперниц из Израиля.

Женская сборная Беларуси по баскетболу U-17 завоевала бронзу Кубка Европы -1

Такие результаты позволили подопечным Андрея Навойчика выйти в четвертьфинал, где они успешно сыграли против россиянок. Полуфинал оказался менее успешным: поражение нам нанесли баскетболистки из Испании. Однако в матче за третье место наши землячки добились успеха против украинских спортсменок. Итоговый счет – 15:10 в пользу сборной Беларуси.

# Баскетбол # Андрей Навойчик # Фотофакт

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