Женская сборная Беларуси по баскетболу U-17 завоевала бронзу Кубка Европы

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу U-17 – бронзовый призер Кубка Европы 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом матче турнира наша команда уступила сверстницам из Нидерландов, после чего смогли одолеть соперниц из Израиля.

Такие результаты позволили подопечным Андрея Навойчика выйти в четвертьфинал, где они успешно сыграли против россиянок. Полуфинал оказался менее успешным: поражение нам нанесли баскетболистки из Испании. Однако в матче за третье место наши землячки добились успеха против украинских спортсменок. Итоговый счет – 15:10 в пользу сборной Беларуси.