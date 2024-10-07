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«Динамо-Минск» одолел «Шахтёр» на ЧБ по футболу

07 октября 2024 12:02
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Тремя матчами завершился 24-й тур чемпионат Беларуси по футболу. Главный претендент на золото, минское «Динамо», уверенно обыграло «Шахтер» – 3:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо-Минск» одолел «Шахтёр» на ЧБ по футболу-1

Солигорчане лишились шансов на сохранение прописки в высшей лиге – трехкратный чемпион страны впервые покинет элитный дивизион. В другом матче «Неман» разгромил дзержинский «Арсенал» – 4:0. В турнирной таблице клуб из Гродно опережает столичное «Динамо» на три очка, при этом у минчан есть три матча в запасе. А новополоцкий «Нафтан» в Могилеве обыграл «Днепр» – 3:0. Чемпионат страны продолжится 19 октября.

# Футбол

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